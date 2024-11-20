АВТОВАЗ исследует возможность расширения на рынки ОАЭ и Ирана

Автовазовцы стремятся к завоеванию ближневосточных рынков. На форуме «Транспорт России» глава компании Максим Соколов поделился информацией о начале продаж автомобилей LADA в ОАЭ.

На данный момент продажи еще не начались, ведется предварительная работа. Ранее было объявлено о запуске сайта LADA, но цены на нем вызывали вопросы. Эксперты считали, что это временные ошибки, которые будут исправлены.

Максим Соколов отметил, что в ОАЭ уже действуют два дистрибьютора: один занимается поставками в соседние страны и Африку, второй - продажами в Дубае. Процесс сертификации автомобилей LADA для ОАЭ должен завершиться к концу текущего года. Еще одним важным экспортным направлением для компании является Иран.

Первые поставки автомобилей для сертификации в Иран были отправлены партнеру несколько месяцев назад. Планируется начать продажи LADA в Иране в 2025 году.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что внедорожник Lada Niva Travel получил новую светодиодную оптику на рендерах.