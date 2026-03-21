АвтоВАЗ представит россиянам принципиально новый формат владения автомобилями «Лада»

АвтоВАЗ запускает долгосрочную подписку на LADA: аренда до года, включены страховка, обслуживание и смена резины, стоимость от 39 990 рублей в месяц.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.03.2026, 15:12·2 мин
Компания «АвтоВАЗ» готовит для российских автолюбителей новый формат пользования автомобилями LADA — долгосрочную подписку на транспортное средство. Об этом стало известно из сообщения автоэксперта Артёма Самородова, опубликованного в его Telegram-канале после посещения дилерской конференции автоконцерна, которая прошла в четверг, 19 марта.

По информации Самородова, в ближайшем будущем россиянам будет доступна возможность взять, например, LADA Vesta по подписке, без необходимости приобретения машины в собственность. На одном из слайдов презентации, предоставленных «АвтоВАЗом», фигурирует автомобиль в комплектации «Драйв» с 1,6-литровым двигателем и вариатором. Такой автомобиль можно будет арендовать на срок до 12 месяцев, при этом управлять им смогут до трёх человек. За весь период аренды максимальный разрешённый пробег составит 30 000 километров.

Как отмечается в материалах презентации, в ежемесячный платёж включены страховые полисы ОСАГО и КАСКО, регулярное техническое обслуживание, сезонная смена шин, а также услуги по спутниковой безопасности. На данный момент стоимость подписки составляет 39 990 рублей в месяц, но уже с 20 апреля эта сумма увеличится до 43 990 рублей, что эквивалентно примерно 1 500 рублям в сутки.

Точные сроки запуска нового сервиса компанией «АвтоВАЗ» пока не раскрываются. Однако, учитывая объявленное повышение стоимости подписки в ближайшие недели, официальный релиз услуги может состояться в самое ближайшее время.

Следует напомнить, что формат автомобильной подписки уже применяется на российском рынке. Так, сервис «ВТБ Авто» от одноимённого банка начал предлагать подобную услугу ещё летом 2024 года. В данном случае в подписку входят регистрация автомобиля в ГАИ, страхование, транспортный налог, шиномонтаж, техническое обслуживание и другие сервисы. По истечении трёх лет клиент может выкупить машину по остаточной цене или вернуть её и оформить подписку на новый автомобиль.

Автор материала: Иван Бахарев

