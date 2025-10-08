АвтоВАЗ делает производство более экологичным: подробности

Экологическая политика предприятия «АвтоВАЗ» вновь прошла проверку соответствия международному стандарту ISO 14001 и его российскому аналогу — ГОСТ Р ИСО 14001. Данную информацию в среду представила пресс-служба компании, передают «Автоновости дня».

Специалисты аудиторской организации ООО «Интерсифика», проводившие оценку, отметили значительный объем реализованных мероприятий по обновлению оборудования, которое оказывает влияние на экологические показатели производства.



Фото: Автоновости Дня

Особую положительную оценку получили шаги, направленные на повышение энергетической эффективности. Сюда вошли установка современных приборов учета различных типов энергоресурсов, внедрение датчиков движения в производственных помещениях и реконструкция остекления зданий с применением энергосберегающих стеклопакетов, что позволило снизить теплопотери.

В числе эффективных инициатив специалисты отметили переход плавильных и раздаточных печей на систему охлаждения с помощью оборотной воды, что позволило существенно сократить расход водных ресурсов на предприятии.



Фото: Автоновости Дня

В ходе проверки аудиторами отмечен и высокий уровень производственной культуры, проявившийся, в частности, на участках сборки автомобилей LADA Granta и LADA Iskra, а также в прессовом производстве и лаборатории экологического контроля.

В текущем году компания продолжила замену устаревшего и потенциально опасного оборудования с целью минимизации воздействия на окружающую среду. Так, было утилизировано 18 совтоловых трансформаторов, которые заменены на более экологичные аналоги, а более 9,5 тысяч ламп с содержанием ртути уступили место энергосберегающим светодиодным источникам.



Фото: Автоновости Дня

По итогам проведенного аудита подтверждено, что предприятие полностью выполняет требования по экологическим стандартам. Это стало основанием для пролонгации сертификатов на 2026 год, отметили в пресс-службе производителя.

Также напоминается, что с 29 сентября «АвтоВАЗ» перешел на четырехдневную рабочую неделю. Как указано в материалах профсоюза, такой режим может продлиться до шести месяцев — не позднее 28 марта 2026 года. В то же время, при улучшении ситуации на автомобильном рынке возвращение к обычному графику возможно до этой даты.

Автор: Иван Бахарев