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Производство модели «Гранта» без японских АКПП прекращено на «АвтоВАЗе»

На портале lada.ru появилась важная информация для покупателей. Теперь в актуальных прайс-листах седанов и лифтбеков Lada Granta напротив версии с автоматической коробкой передач появилось сообщение "не производится".
А
Антон Звонкий
02.12.2024, 09:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На портале lada.ru появилась важная информация для покупателей. Теперь в актуальных прайс-листах седанов и лифтбеков Lada Granta напротив версии с автоматической коробкой передач появилось сообщение "не производится". В настоящее время Lada Granta собирают исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач отечественного производства.

У официальных дилеров LADA все еще имеются Lada Granta с автоматической коробкой Jatco, и пока что накрутки на такие автомобили минимальны.

Компания "АвтоВАЗ" начала продажи Lada Granta с автоматической коробкой передач 9 апреля текущего года. Эта трансмиссия была доступна как для седанов, так и для лифтбеков. Седан с японской "автоматом" был доступен по цене от 1,17 миллиона рублей, а за лифтбек покупателям приходилось отдать от 1,24 миллиона.

Сотрудники "АвтоВАЗа" оснащали "Гранты" автоматической коробкой Jatco из имеющихся запасов. Эти коробки были обнаружены во время реконструкции опытно-промышленного производства на предприятии. Данное помещение некоторое время служило складом.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов пообещал летом 2025 года представить новый кроссовер LADA.

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