АВТОВАЗ не собирается прекращать производство LADA Granta

Автомобильный концерн АВТОВАЗ принял стратегическое решение о долгосрочном производстве модели LADA Granta. По информации телеграм-канала «Автопоток», компания планирует выпускать этот автомобиль, пока спрос на него не опустится ниже отметки в 30 тысяч единиц в год. Решение было объявлено в рамках церемонии официального запуска новой модели LADA Iskra.

Руководство АВТОВАЗа ранее заявляло о возможном прекращении производства LADA Granta в течение ближайших 5 лет. Однако, как отметил глава предприятия Максим Соколов на ПМЭФ-2024, судьба модели теперь зависит от спроса со стороны покупателей. «Пока автомобиль востребован на рынке, он будет производиться», - подчеркнул топ-менеджер. Он также отметил, что LADA Granta пользуется популярностью за рубежом, особенно в странах, таких как Беларусь и Узбекистан.

По данным агентства «АВТОСТАТ», автомобили семейства LADA Granta удерживают лидирующие позиции в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России уже третий год подряд. Модель пользуется стабильным спросом благодаря сочетанию цены и качества, что делает ее привлекательным выбором для многих потребителей.