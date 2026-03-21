АвтоВАЗ запустил производство машин под новой маркой: это не «Лада»

«АвтоВАЗ» приступил к выпуску новых коммерческих и грузопассажирских моделей, выпускаемых под маркой SKM. Как сообщили «Автоновостям дня» представители пресс-службы компании, первым автомобилем семейства станет SKM М7, который будет предлагаться отечественным покупателям в двух вариантах исполнения: цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн.

Производство автомобилей SKM осуществляется на мощностях дочернего предприятия «ВИС-АВТО», где уже налажен выпуск коммерческих версий известных моделей LADA Granta и Niva. Стоит отметить, что о планах создания семейства SKM было объявлено год назад.

Сборка машин проходит по технологии крупноузловой сборки с использованием уже окрашенного и остекленного кузова, а такие важные компоненты, как двигатель и элементы шасси, поступают на завод отдельно. Значительная часть комплектующих уже производится на российских предприятиях: речь идет о технических жидкостях, аккумуляторах, а также системах ЭРА-ГЛОНАСС и телематике.

На предприятии организован многоступенчатый контроль качества. После сборки машины проходят испытания на роликовых стендах, преодолевают комплекс искусственных неровностей и подвергаются обработке в дождевальной камере. Таким образом, стандарт качества сравним с производственными процессами главного конвейера «АвтоВАЗа».

В пресс-службе автоконцерна подчеркивают, что новые автомобили SKM ориентированы специально на российский рынок. По запросу «АвтоВАЗа» в стандартную конструкцию внесли более 50 изменений для адаптации техники под местные условия.

В частности, в семиместном минивэне получили обновление сиденья второго и третьего рядов, была добавлена система Isofix для крепления детских кресел, внедрена дополнительная система отопления. Инженеры интегрировали в электросистему телематику с голосовыми подсказками, а также платформу «ЭРА-ГЛОНАСС». Для повышения коррозионной стойкости наружные панели кузова и боковины получили усиленное оцинкованное покрытие, а жёлоб водостока над моторным отсеком сделали съёмным, чтобы облегчить техническое обслуживание.

Обе версии SKM М7 комплектуются бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра, способным развивать мощность 137 л. с. при крутящем моменте 194 Нм, в тандеме с пятиступенчатой механической трансмиссией. Автомобили построены по классической заднеприводной схеме с задним мостом и рессорной подвеской, обеспечивающей высокий запас грузоподъемности.

В стандартный перечень оснащения SKM М7 входят кондиционер, подушки безопасности, набор электронных ассистентов и функция дистанционного запуска двигателя. Детальная информация о комплектациях и стоимости будет объявлена ближе к началу продаж.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» решил структурировать коммерческое направление бизнеса в отдельное подразделение — «Лада Бизнес» (LADA Business), куда войдут все легкие коммерческие автомобили бренда. SKM станет ключевой частью портфеля новых моделей группы.

Автор: Иван Бахарев