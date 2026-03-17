АвтоВАЗ разрабатывает принципиально новую «Ладу» с турбодвигателем: все подробности

Вопрос о возможном оснащении нового кроссовера LADA Azimut турбомотором до сих пор остается открытым. Согласно сведениям Telegram-канала «Русский автомобиль», недавно рассматривалось несколько потенциальных вариантов двигателя для этой модели, однако часть решений уже исключена, судя по данным канала.

Первоначально одним из главных кандидатов назывался турбированный мотор Great Wall Motor, которым оборудуется популярный в России кроссовер Haval Jolion. Однако, если верить анонимным источникам, переговоры с китайским производителем не увенчались успехом, и стабильный двигатель от Jolion на LADA Azimut установлен не будет.

Еще одной альтернативой, по информации канала, рассматривался турбированный двигатель от Voyah Free. В этой модели агрегат работает как генератор в гибридной системе. Впоследствии, этот вариант также был отвергнут — из-за конструктивных различий.

«Voyah Free, как известно, может комплектоваться разными ДВС, наиболее очевидный – 150-сильная “турбополторашка”, но она не очень подходит для чисто бензинового “Азимута”, потому что работает по циклу Миллера. Вроде бы, этот мотор планировали как-то доработать, но тут мы уже уходим из зоны фактов в область предположений», — добавил «Русский автомобиль».

Последние новости, опубликованные каналом, поступили от случайного осведомленного лица и касаются заказа на разработку 1,5-литрового турбомотора одной из китайских компаний. Название производителя не раскрывается, однако предполагается, что речь идет не о полном создании нового двигателя, а о доработке уже существующего решения — вариант, считающийся более экономичным.

В результате анализ информации привел авторов к выводу: скорее всего, для нового кроссовера LADA Azimut все же будет выбран один из китайских турбированных двигателей, прошедший необходимую адаптацию для моделей АвтоВАЗа.

Помимо прочего, источники канала полагают, что подобная стратегия АвтоВАЗа может быть связана со стремлением снизить влияние внешних производителей на собственные производственные процессы. В качестве примера приводятся Great Wall и Chery, комплектующие которых, в случае изменений объемов поставок, потенциально могут оказывать влияние на планы тольяттинского производителя.

Напомним, кроме турбомотора, LADA Azimut будет предлагаться с двумя атмосферными двигателями. Первый — объемом 1,6 литра с мощностью 120 л. с., который будет сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой китайского производства. Второй вариант — двигатель на 1,8 литра и 132 л. с., который получит бесступенчатый китайский вариатор.

Разработка новой модели продолжалась три года и охватила многочисленные этапы — от концепции и дизайна до инженерных работ, производства и настройки функциональных узлов. По габаритам — длина 4416 мм, ширина 1838 мм, высота 1607 мм — новинка напрямую конкурирует с такими моделями, как Haval Jolion, Belgee X50, Tenet T4 и другими аналогичными кроссоверами.

Сейчас специалисты АвтоВАЗа продолжают испытания LADA Azimut на дорогах. В начале марта замаскированный прототип повторно заметили на улицах Тольятти. Ожидается, что серийное производство новинки начнется в третьем квартале 2024 года.

Автор: Иван Бахарев