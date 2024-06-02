Какие китайские машины в России считают премиумом: исследование Автостата

В ходе проведенного онлайн-опроса, специалисты компании "Автостат" решили выяснить, какие модели китайских автопроизводителей российские владельцы автомобилей считают премиум-классом.

Более половины опрошенных (точнее 57,8%) были готовы ответить на вопрос и поделились своим мнением. Около 30% участников опроса высоко оценили китайскую марку Tank, специализирующуюся на производстве массивных внедорожников. Немного меньше респондентов (28,2%) считают Exeed премиальным брендом. Замыкает тройку лидеров Zeekr, получивший 14,4% голосов.

На последних местах в топ-5 оказались Voyah и Lixiang, с результатами 10,8% и 9,8% соответственно. Остальные китайские марки суммарно получили 14,8% голосов.

Более 42% опрошенных заявили, что не могут назвать ни одну из китайских марок достойной заменой ушедшим премиальным автопроизводителям.

Фото: Carsweek.ru

Ранее эксперт из России выделил одну из ключевых разниц между Волгой и Мерседесом.