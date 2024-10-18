Главная Новости Новая модель "Оттенок смайла: стартует раскраска 'Гранты' в яркую голубую гамму"
Новости

"Оттенок смайла: стартует раскраска 'Гранты' в яркую голубую гамму"

Эксперты подметили, что выбор синего цвета для новой линейки автомобилей LADA Granta оказался удачным. Согласно информации пресс-службы автопроизводителя, автомобили этой серии вскоре начнут получать новое окрасочное покрытие.
А
Антон Звонкий
18.10.2024, 12:12·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Эксперты подметили, что выбор синего цвета для новой линейки автомобилей LADA Granta оказался удачным. Согласно информации пресс-службы автопроизводителя, автомобили этой серии вскоре начнут получать новое окрасочное покрытие.

На данный момент готовятся к выпуску автомобили LADA Granta в различных цветах, включая белый «Ледниковый», черный «Пантера», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина» и золотисто-коричневый «Кориандр».

С начала текущего года и по сентябрь было продано 148929 автомобилей из линейки LADA Granta. Это на 2,2% больше, чем за тот же период годом ранее.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что компания "АвтоВАЗ" планирует обновить свой основной двигатель 1.8 Evo для автомобилей Lada.

Источник

Новая модель (302)Выпуск новой модели (24)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация