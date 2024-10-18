"Оттенок смайла: стартует раскраска 'Гранты' в яркую голубую гамму"

Эксперты подметили, что выбор синего цвета для новой линейки автомобилей LADA Granta оказался удачным. Согласно информации пресс-службы автопроизводителя, автомобили этой серии вскоре начнут получать новое окрасочное покрытие.

На данный момент готовятся к выпуску автомобили LADA Granta в различных цветах, включая белый «Ледниковый», черный «Пантера», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина» и золотисто-коричневый «Кориандр».

С начала текущего года и по сентябрь было продано 148929 автомобилей из линейки LADA Granta. Это на 2,2% больше, чем за тот же период годом ранее.

Фото: Carsweek.ru

Тем временем стало известно, что компания "АвтоВАЗ" планирует обновить свой основной двигатель 1.8 Evo для автомобилей Lada.