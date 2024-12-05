Спад на авторынке. До февраля 2025 года хватит нынешних складских запасов автомобилей.

Автомобильный рынок столкнется с новыми вызовами, согласно оценкам экспертов отрасли. Увеличение ключевой ставки негативно скажется на стоимости денег, что повлечет за собой удорожание автомобилей. Директор департамента новых автомобилей компании "Рольф", Николай Иванов, подчеркнул, что рост ключевой ставки приведет к увеличению отпускных цен из-за низкой рентабельности на рынке.

Эксперт отметил, что у дилеров все еще остаются старые складские запасы машин, которые продаются по завышенным ценам из-за спекуляций. Он подчеркнул, что новые поставки сейчас практически отсутствуют, и рынок находится в застое в ожидании дальнейших изменений.

Роман Титаренко, руководитель по продажам автодилерам "Авито Авто", также предполагает рост цен на автомобили в ближайшие месяцы. Он отметил, что у официальных дилеров сейчас много автомобилей, купленных по старым ценам, и что это отразится на стоимости автомобилей.

Прогнозируется, что в марте—апреле 2025 года цены на автомобили могут вырасти на 15–20%. Владислав Иванов, также из "Авито Авто", уточнил, что рост стоимости новых машин повлечет за собой увеличение цен на автомобили с пробегом, так как оба сегмента тесно взаимосвязаны.

В условиях роста цен покупатели будут предпочитать дилеров, которым доверяют больше всего. Спрос также сместится на китайские автомобили с пробегом, так как парки традиционных мировых игроков стареют. Представитель "Авито Авто" Владислав Иванов отметил, что покупатели все больше совершают покупки онлайн, и в 2025 году этот тренд станет все более явным.