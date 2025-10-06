Авто.ру: Средняя стоимость нового российского автомобиля увеличилась до 1,66 млн рублей

В сентябре стоимость новых автомобилей российской сборки, предлагаемых на Авто.ру, увеличилась на 4,5%. Средняя цена достигла рекордного значения — 1,66 миллиона рублей, что на 71 000 рублей выше показателя предыдущего месяца. Аналитики отмечают, что последний раз такие значения фиксировались в сентябре 2023 года. По их мнению, после подобного скачка цен традиционно следует постепенное снижение стоимости.

Автомобили китайских марок в сентябре также прибавили в цене — рост составил 1,5% по сравнению с августом. Средняя стоимость таких машин вышла на уровень 3,59 миллиона рублей. Этот показатель не является максимальным — в марте текущего года автомобили из Китая стоили на 155 000 рублей дороже.

Среди моделей, которые в сентябре подешевели, выделяются гибриды Seres M7 (6,57 млн рублей, снижение на 6%), Voyah Dream (8,39 млн, минус 6%) и Seres M5 (5,64 млн, падение на 5,5%). Среди отечественных брендов снижение стоимости зафиксировано у кроссовера Solaris HC — минус 3,5%, до 2,8 млн рублей.

В то же время, автомобили KRX и KRS продемонстрировали рост цен — на 3,5% и 2% соответственно (2,44 и 2,34 млн рублей). Значительное увеличение отмечено у GAC GS4 (5,7%; 3,17 млн), Hongqi HS3 (3,7%; 3,4 млн) и Lixiang L7 (2%; 7,2 млн рублей).

Снижение цен на автомобили более чем на 1% зафиксировано сразу в пяти регионах страны. Так, в Ставропольском крае средняя стоимость авто упала на 10% и составила 2,73 млн рублей. В Тульской области автомобили подешевели на 8,6% (2,13 млн), в Воронежской области — на 4,5% (2,85 млн), в Челябинской области — на 2,2% (2,42 млн), а в Вологодской области — на 2% (2,47 млн).

Самый заметный рост цен на автомобили отмечен в Самарской области — сразу на 10%, где средний чек превысил 4 миллиона рублей. В тройку лидеров также вошли Республика Адыгея (9,5%; 2,29 млн) и Татарстан (8%; 2,87 млн).

Ранее сообщалось о росте доли китайских брендов на рынке премиальных автомобилей с пробегом.

Фото: msn.com