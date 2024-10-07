УАЗ прошел историческое обновление. Какие изменения произошли?

Ультравинный агрегат крупной промышленности окончательно отринул традиционную блестящую символику торговой марки УАЗ в виде кольца с стилизованными крыльями. В период с 2022 по 2023 годы упрощенные черные эмблемы были замечены на моделях «Патриот», «Пикап» и «Хантер», а теперь они начали появляться на автомобилях «Буханка», «Головастик» и «Профи».

Это кажущееся малозначительным изменение, на самом деле, имеет большое историческое значение, заинтересовало специализированный информационный канал в Telegram под названием «Грузовики и вообще». Аналитики связывают отказ от хромированных элементов со стремлением УАЗа снизить издержки на производство автомобилей, что в конечном итоге приведет к их дешевле оригинальной стоимости.

Автомобили с олдскульными хромированными эмблемами все еще продаются у дилеров, но новые поставки автомобилей УАЗ уже оснащены черными знаками на решетке радиатора. Тем не менее, хромированные элементы пока не исчезли полностью: например, надпись «Профи» на дверях до сих пор выполнена хромированными буквами. А на запасном колесе верхнего сегмента марки «Патриот» блеск также сохранился.

В то время как Ульяновский автозавод готовится к серьезному обновлению модельного ряда. Флагманские модели, такие как «Патриот» и «Пикап», получат измененный дизайн и новый набор двигателей, состоящий из 2,0-литрового турбодизеля китайского производства и шестиступенчатой механической коробки передач отечественного производства. «Хантер», в свою очередь, будет оснащен более мощным 149-сильным двигателем, унаследованным от модели «Патриот».

Ранее портал «Автоновости дня» сообщил, что УАЗ модернизировал процесс сварки кузовов моделей «Патриот», «Пикап» и «Профи». В частности, на заводе была внедрена специальная сварочная гильза, предназначенная для надежного соединения частей кузова друг с другом и обеспечения максимальной точности позиционирования элементов относительно друг друга.