Снижение цен на автомобили китайской марки в мае. Какие скидки предлагает Livan?

В текущем месяце цена на самую полную комплектацию Livan X3 Pro увеличилась с 110 000 до 140 000 рублей. Теперь топовая версия можно приобрести за 1,75 миллиона рублей. В то же время базовая комплектация по-прежнему доступна по старой цене - 1,56 миллиона рублей.

Кроссовер Livan X6 Pro снизил цены на все три предлагаемых варианта исполнения. Комплектация Luxury продается со скидкой 100 тысяч рублей. Для версий Premium и Flagship скидка чуть выше - можно сэкономить 110 тысяч. Цены на кроссовер варьируются от 2,53 до 2,72 миллионов рублей.

Седан Livan S6 Pro также стал доступнее в трех комплектациях: Luxury, Premium и Flagship. Цены на каждую версию снизились на 100 тысяч рублей, теперь стоимость седана составляет от 2,45 до 2,65 миллионов рублей.

У Livan S6 Pro установлен двигатель, аналогичный тому, что и у обновленной модели Geely Coolray: 147-сильный турбированный четырехцилиндровый мотор, сочетающийся с 7-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач. Следует отметить, что родство между моделями Livan и Geely не случайно, так как марка Livan представляет собой совместный проект автопроизводителей Geely и Lifan.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в России планируют открыть станции по замене аккумуляторов для электрокаров, и в этот проект заинтересована марка Livan.