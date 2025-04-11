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Реалистичные изображения нового поколения Toyota Harrier впечатлили автолюбителей

Новости: Toyota Harrier в пятое поколение к 2026 году. Эксперты обещают обновленный дизайн и технические улучшения. Реалистичные изображения разместили на японском сайте.
А
Антон Звонкий
11.04.2025, 15:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

К 2026-му году производитель планирует выпустить пятую генерацию легендарной машины. По мнению экспертов, автомобиль получит обновленный дизайн как снаружи, так и в техническом плане.

Подтверждение этим прогнозам можно увидеть на реалистичных изображениях будущего кроссовера, опубликованных на японском сайте "BestCarWeb". На фотографиях видно, что верхний кластер фар будет оборудован полосами ходовых огней для использования в дневное время, а нижний содержит основные элементы освещения. Эксперты отмечают, что дизайн новинки будет базироваться на последних моделях автоконцерна.

Колесные арки Toyota Harrier будут украшены глянцевыми пластиковыми накладками, а решетка радиатора будет тонироваться под цвет кузова, она будет встроена в передний бампер автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

На изображениях также можно заметить другие интересные детали будущего Harrier: задние фонари будут заменены на новые, изменится линия заднего стекла, дверные ручки будут спрятаны в кузове.

Размеры нового автомобиля японского производителя останутся неизменными: высота - 1,6 метра, ширина - 1,9 метра, длина - 4,7 метра.

Ожидается, что автомобиль будет оснащен гибридной силовой установкой, разработка которой в настоящее время ведется в японской компании.

Toyota Harrier будет представлен публике в 2026 году, однако точные даты официального выпуска в автоконцерне пока не объявляются.

Уточнение: Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), известная как Toyota [тоёта], является японским автопроизводителем.

Фото: BestCarWeb

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