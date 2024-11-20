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Эксперт по автомобилям Стрельников назвал модели авто, которые могут столкнуться с проблемами зимой.

Как рассказал Александр Стрельников в интервью с информационным агентством «Лента.ру», проблемы, связанные с эксплуатацией летом, в последнее время принимают особенно острые формы для владельцев автомобилей марок Geely, Chery и Haval.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.11.2024, 09:52·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Как рассказал Александр Стрельников в интервью с информационным агентством «Лента.ру», проблемы, связанные с эксплуатацией летом, в последнее время принимают особенно острые формы для владельцев автомобилей марок Geely, Chery и Haval.

В частности, владельцы этих машин в России чаще всего жалуются на неэффективную работу отопительной системы и долгий процесс прогрева салона. Например, у кроссовера Geely Tugella система обогрева кресел часто не справляется с сильным холодом, а задняя часть салона остается недостаточно теплой, по словам специалиста в области автомобилей. У Geely Monjaro в сильные морозы дверные ручки могут залипать. Кроме того, часто возникают неполадки с мультимедийными системами и панелью приборов. У Haval возникают проблемы с отзывчивостью сенсоров при низких температурах. Слабые китайские аккумуляторы не выдерживают российских зим, что приводит к частым отказам при попытке запустить двигатель.

У Nissan Pathfinder возникают трудности с трансмиссией в сильные морозы. На старых моделях активно наблюдается коррозия, которая усугубляется воздействием дорожных реагентов. Peugeot 408 и Citroen C4 также плохо переносят российскую зиму: наблюдаются неполадки с электроникой, автоматическими системами и трансмиссией.

Владельцам Renault Fluence не хватает мощности стандартной системы отопления, а резиновые уплотнители теряют эластичность при низких температурах, что приводит к ухудшению герметичности.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в России сложности будут испытывать маленькие дилерские центры и продавцы китайских автомобилей.

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