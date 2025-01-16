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Эксперт Максим Кадаков оценил стоимость будущей спортивной модели "Нивы"

Новый внедорожник Lada Niva Sport от «АвтоВАЗа» может стоить 1,6 млн рублей, озвучил главред журнала «За рулем». Эксперт считает, что спортивный вариант будет дороже на 100-150 тысяч. Под капотом - 122-сильный мотор, спортивные настройки подвески и тормозов. Внедорожник презентовали на мероприятии в Москве.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.01.2025, 09:04·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков поделился своим мнением о цене на новый российский внедорожник Lada Niva Sport в беседе с газетой «Известия». По его оценкам, стоимость этой модели от «АвтоВАЗа» может составить около 1,6 миллиона рублей.

На данный момент модель Niva Bronto у дилеров реализуется примерно за 1,5 миллиона рублей. Эксперты считают, что версия «Нива» с приставкой «Спорт» будет дороже на 100-150 тысяч рублей.

Презентация спортивной версии «Нивы» от автопроизводителя состоялась на специальном мероприятии в Москве в минувшую среду, 15 января. От обычной модели «Нива», новинка «Спорт» отличается не только двигателем, но и настройками подвески и тормозной системы в стиле спорта. Под капотом внедорожника установлен 16-клапанный двигатель мощностью 122 лошадиные силы, который работает в паре с улучшенной механической коробкой передач.

В дизайне салона автомобиля также прослеживается спортивная тематика: контрастные красные швы, вставки и другие элементы интерьера, созданные в стиле спорткара, чтобы подчеркнуть характер модели.

Ответственность за выпуск Lada Niva Sport несет специализированное подразделение «Лада Спорт».

Как стало известно ранее, 14 января «АвтоВАЗ» повысил цены на всю линейку моделей Lada Granta и Niva Legend.

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Новые модели (316)

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