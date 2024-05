Автобренд SWM, важные вехи и этапы развития

История бренда SWM берет начало в далеком 1971 году, когда итальянские бизнесмены Пьеро Сирони и Фаусто Вергани, являвшиеся по совместительству успешными мотогонщиками, наладили в Милане выпуск мотоциклов с моторами Sachs под брендом Sironi Vergani Vimercate Milano (SVVM). Этот двухколесный транспорт, предназначенный для мототриала, мотокросса и эндуро, выпускался до 1984 года, пока стартап не заморозил производство из-за финансовых трудностей. В мире до сих пор есть ценители классических мотоциклов SWM, ряд компаний продолжают производить для них запчасти. Есть и энтузиасты, до сих пор использующие двухколесную технику SWM в соревнованиях по триалу в Великобритании.

Возрождение бренда началось в 2014 году, когда инженер Ампелио Макки, ранее работавший техническим директором в компаниях Cagiva, Aprilia и Husqvarna Motorcycles, заручился поддержкой китайской группы Shineray Group Co Ltd. Совместными усилиями была основана компания Speedy Works Motors. Производство мотоциклов SWM наладили в итальянской Ломбардии, на бывшем заводе шведского бренда Husqvarna. Схожесть аббревиатур SVVM и SWM подчеркнула преемственность бизнес-концепции.

Затем за счет финансирования, поступающего от группы Shineray, было запущено также и автомобильное подразделения холдинга. Продвижению бренда во многом способствовала китайская компания Brilliance, сотрудничавшая с BMW Group. В 2016 году совместно с Brilliance создается автомобильная компания SWM Motors. В том же году дебютирует первая легковая автоновинка SWM - семиместный среднеразмерный кроссовер X7, вобравший в себя дизайн в стиле BMW и Buick, а также технические наработки марки Brilliance. С 2017 года в КНР выпускается кроссвэн SWM X3. С 2020 года налажен выпуск минивэна SWM X2.

Основу российской линейки SWM составляют среднеразмерные кроссоверы G-серии. Тестовый выпуск моделей G01, G01 F и G05 Pro начался 14 апреля 2023 года на калининградском заводе "Автотор". В марте 2024 года марка SWM официально вышла на рынок России. В начале апреля все три новинки бренда были представлены на презентации в Москве.

Совместный проект "Автотора" и SWM рассчитан до 2032 года, в течение этого периода в производство в РФ планируется запустить еще несколько моделей, в том числе электромобиль. Глубина локализации будет постепенно увеличиваться.

Помимо России производство автомобилей SWM ведется также на головном предприятии в городе Чунцин и на заводе во Вьетнаме. В Милане находится дизайн-студия подразделения пассажирских автомобилей SWM Motors.

Автомобильное подразделение Shineray Group Co Ltd. имеет в своем активе также бренды коммерческих автомобилей Jinbei и SRM. Штаб-квартира, две производственные базы и Центр исследований и разработок Shineray Group Co Ltd. расположены в Чунцине, Китай.