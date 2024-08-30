Почему покупка нового автомобиля всегда приводит к финансовым потерям, объясняет автоблогер Булкин

Эксперт Булкин высказался о финансовых последствиях покупки нового автомобиля, отметив, что около 90% покупателей столкнутся с потерями из-за быстрого обесценивания транспортного средства. Даже несмотря на первоначальную привлекательность владения "нулевым" автомобилем, большинство покупателей рискует столкнуться с негативными финансовыми последствиями.

Помимо советов по покупке личного транспорта, Булкин также обсуждает инвестиции в таксопарки и прокатные службы автомобилей. Он подчеркивает, что жесткая конкуренция и высокие эксплуатационные расходы делают такие инвестиции менее привлекательными в современных условиях.

Специалист обращает внимание на риски, связанные с арендой спортивных автомобилей. Поскольку основные клиенты этой категории автомобилей - молодые и малоопытные водители, существует повышенный риск аварий, что делает этот бизнес особенно опасным. Потенциальная прибыль может быть серьезно подорвана из-за частых дорогостоящих инцидентов.

Булкин также выделяет проблемы, связанные с приобретением автомобилей у первоначальных владельцев из-за перенасыщенности рынка перекупщиками. Это создает трудности для покупателей, стремящихся найти автомобили без посредников, из-за чего возникает риск переплаты.

Фото: Carsweek.ru

Эксперт подчеркивает важность бдительности для покупателей, стремящихся приобрести автомобили по низким ценам. Он советует постоянно отслеживать различные онлайн-платформы для выявления интересных предложений, однако предупреждает, что успех не гарантирован из-за быстро меняющейся конкуренции.

Следует заметить, что сильная конкуренция на рынке может привести к быстрому исчезновению возможностей, поэтому потенциальные покупатели должны действовать оперативно, чтобы воспользоваться выбранными условиями.

Также стало известно, что эксперты остались недовольны обновлением внедорожника Lincoln Aviator 2025 года.