Семь иностранных автомобилей стоимостью менее 1 млн рублей с гарантией, по версии Autonews

Редакция Autonews выбрала среди подержанных иномарок, предлагаемых столичными дилерами, семь достойных вариантов. Открывает рейтинг некогда популярная у россиян модель Volkswagen Polo. Один из автосалонов в Москве предлагает автомобиль 2015 года с пробегом 145 тысяч километров за 800 тысяч рублей - это без скидок и трейд-ин. При этом продавец предоставляет дилерскую гарантию на седан в один год.

Вторым подходящим для покупки вариантом становится Skoda Octavia 2015 года. У этого лифтбека было три владельца, пробег 156 000 километров и гарантия на один год.

Третье место занимает кроссовер Nissan Qashqai. За 895 000 рублей можно приобрести паркетник 2011 года с пробегом 168 500 километров в комплектации SE+. Для данной модели предусмотрена гарантия на двигатель и коробку передач на год.

Фото: Carsweek.ru

Четвертое место занимает седан Hyundai Solaris. Продается автомобиль 2018 года с пробегом 133 тысяч километров. На седан предоставляется гарантия на 1 год или 20 тысяч километров пробега. Пятым эксперты назвали седан Mazda6. За 900 тысяч рублей дилер предлагает автомобиль 2007 года с пробегом 190 тысяч км. Покупатель этой иномарки также может рассчитывать на гарантию, подробности у менеджера отсутствуют.

За 915 тысяч рублей другой столичный дилер продает Suzuki Swift 2016 года с пробегом 260 000 километров. Этот хэтчбек оснащен 1,2-литровым 94-сильным двигателем в паре с АКПП.

Фото: Carsweek.ru

В Подмосковье за те же 915 тысяч нашелся Renault Logan с небольшим пробегом до 100 тысяч км. Это седан в топовой комплектации с климат- и круиз-контролем, обогревом сидений, задним парктроником и другими опциями.

Замыкает топ хэтчбек Kia Ceed 2014 года выпуска в комплектации Premium, за который просят 1 миллион рублей. На автомобиль с пробегом 160 000 километров дается гарантия на 1 год.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что стоимость владения кроссовером Exeed TXL достигает 517 тыс. рублей в год.