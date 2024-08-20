Audi утверждает, что новый RS3 приятно пахнет

Новинка 2025 RS3 снова на слуху. Компактный спортивный автомобиль получил обновление посередине жизненного цикла - изменения во внешности, плоское рулевое колесо и углеродные сиденья-ведра. А еще, есть изменения, не видимые невооруженным глазом. Речь не о более агрессивном выхлопе, который теперь отдает "звук более объемный и еще более отчетливый". Audi заявляет, что автомобиль теперь приятнее пахнет. Серьезно.

Интерьер RS3 состоит из приблизительно 200 компонентов, все они проходят химическую оценку. Audi нагревает их в специальной камере, после чего анализирует воздух. Этот сложный процесс занимает 2-3 часа на каждую деталь. После этого материалы устанавливаются в автомобиле, чтобы посмотреть, как все сочетается. Затем немецкий бренд проводит дополнительное тестирование.

Фото: Motor1.com

Чтобы убедиться, что в салоне всегда приятный запах независимо от погодных условий, у Audi есть отдельная команда из пятерых химиков, ответственных за анализ запахов. RS3 оснащен внешними обогревателями, которые имитируют знойные температуры жаркого летнего дня. Несмотря на новый тренд среди автопроизводителей продвигать веганские ткани, на сиденьях и рулевом колесе по-прежнему можно найти настоящую кожу.

Это звучит внушительно для того, что остается автомобилем нижнего уровня Audi в целом. RS3 действительно является версией повышенной производительности, но все же использует платформу MQB концерна Volkswagen Group. Будучи более роскошной маркой, чем VW, Skoda, SEAT и Cupra, Audi должна оправдать более высокую цену, предлагая более качественный автомобиль. То, что у него все еще есть приличное количество физических кнопок, - большой плюс.

Но уникальная особенность RS3 не связана с тем, насколько хорошо пахнет внутри или сколько традиционных элементов управления он предлагает. Настоящий шедевр находится под капотом, где пятицилиндровый двигатель еще немного прослужит. Audi обещала запустить только электрические автомобили с 2026 года, так что это последний автомобиль с четырьмя кольцами, который предлагает уникальную силовую установку. Модель TT RS ушла на тот свет в прошлом году, и у следующего поколения Q3 маловероятно появление версии RS с пятицилиндровым двигателем.

Если вы готовы переехать в Европу, Audi с удовольствием продаст вам RS3 в кузове хэтчбек. В противном случае вам придется ограничиться седаном. С момента оригинального запуска модели в 2011 году было продано почти 80 000 единиц. Последняя (и последняя) версия появится у дилеров в Европе с октября, а в США, вероятно, к 2025 году.