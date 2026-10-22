Получит ли Aston Martin двигатели Red Bull в 2028 году?

По ходу сезона 2026 года стало очевидно, что двигатели Honda заметно уступают силовым установкам других производителей по эффективности. Ещё летом появились разговоры о том, что терпение Лоуренса Стролла, владельца Aston Martin F1, подходит к пределу.

Тогда обсуждалась возможная попытка команды из Сильверстоуна возобновить сотрудничество с Mercedes. Теперь появилась и другая версия. Впервые о ней упомянул Эндрю Бенсон, журналист BBC Sport и биограф Фернандо Алонсо, а испанские СМИ сообщили дополнительные подробности.

Согласно этому сценарию, если на зимних тестах 2027 года, запланированных на конец февраля, у Aston Martin сохранятся вопросы к силовым установкам японского производства, Лоуренс Стролл может перейти к решительным действиям. В таком случае команда начнёт переговоры о смене поставщика двигателей с прицелом на 2028-й.

Как пишет газета Marca, японские мотористы обещают в следующем году увеличить мощность своих двигателей как минимум на 50 л.с. Однако подобные обещания уже звучали минувшим летом. В итоге прибавка составила максимум 15 л.с.

В связи с этим Эндрю Бенсон напоминает о положении регламента, согласно которому производители обязаны поставлять силовые установки клиентским командам. Исключение действует только в первый год.

В настоящее время клиентских команд нет лишь у двух производителей: у Honda, которая изначально заявлялась эксклюзивным поставщиком Aston Martin, и у Audi. При этом двигатели Red Bull Ford используются обеими командами Red Bull.

Mercedes, помимо собственной заводской команды, поставляет силовые установки McLaren, Williams и Alpine. Двигатели Ferrari установлены не только на машинах Скудерии, но также на автомобилях Haas и Cadillac.

Если по какой-либо причине команда чемпионата может остаться без двигателей, регламент предписывает передать её поставщику, у которого меньше всего клиентов. Разумеется, подобные соглашения заключаются в ходе переговоров между всеми заинтересованными сторонами.

Формально сейчас ни одна команда не планирует менять поставщика силовых установок. Однако не исключено, что руководство Aston Martin уже за кулисами предварительно выясняет позиции некоторых производителей. У Mercedes и без того «полный комплект» клиентов, а Тото Вольфф в недавнем прошлом намекал, что команда хотела бы сократить их число. Поэтому потенциальным поставщиком для Aston Martin может стать Red Bull Powertrains, моторостроительное подразделение Red Bull Racing.

Пока ни одна из сторон не комментирует эту ситуацию. Однако чем больше проблем будет у Aston Martin в оставшихся гонках сезона и чем сильнее Стролл-старший разочаруется итогами первого года сотрудничества с Honda, тем вероятнее станет подобный сценарий.

Вероятно, в Honda Racing Corporation понимают ситуацию и приложат все усилия для её исправления. Вопрос лишь в том, каких результатов удастся добиться. К разработке шасси для сезона 2028 года в Aston Martin должны приступить не позднее следующего лета. К этому моменту команда должна определиться с тем, какие двигатели будет использовать.