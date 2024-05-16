Aston Martin запускает проект Rambo Off-Roader для конкуренции с G-Class: обзор.

Автопроизводитель Aston Martin планирует использовать успех своей модели DBX, превратив её в конкурента Land Rover Defender. Основываясь на растущем спросе на внедорожники, компания из Гейдона рассматривает перспективы запуска роскошного автомобиля, способного преодолевать любые препятствия. Как сообщает журнал Autocar, новый производный автомобиль внутри компании известен как "Проект Рэмбо", в честь LM002 "Rambo Lambo".

Британский журнал даже называет его "шокирующей моделью", дизайн которой в настоящее время изучается. Глава Aston Martin Лоуренс Стролл пока не одобрил запуск авантюрного DBX в производство, но может принять решение, если будет обоснованный бизнес-план. Вместо того, чтобы стать постоянным членом линейки, он может стать специальным изданием. Слухи говорят, что производство будет ограничено всего 2 500 единицами.

Ирония заключается в том, что внедорожник Aston Martin может использовать тот же битурбированный 4,0-литровый V-8, что и в AMG G63. Этот мягкий гибридный двигатель развивает 577 л.с. и 627 фунт-футов крутящего момента, позволяя спортивному G-Class разгоняться до 60 миль в час за 4,2 секунды. Однако внедорожный DBX будет быстрее, поскольку обычная версия весит примерно на 700 фунтов меньше, чем AMG-версия Geländewagen.

Следует помнить, что обычный DBX также использует двигатель M177 из Affalterbach, развивающий 697 л.с. и 664 фунт-футов в модели DBX707. Обычная модель была снята с производства к 2025 году, оставив в продаже только более мощную версию. Она разгоняется до 60 миль в час за 3,1 секунды и развивает максимальную скорость 193 миль в час.

Компания Mercedes-AMG уже обладает технологией для гораздо большей мощности, но неясно, будет ли у Aston Martin к ней доступ. Недавно выпущенная модель GT63 S E Performance сочетает битурбированный 4,0-литровый V-8 с электромотором для общей мощности 805 л.с. и 1 047 фунт-футов. Эти цифры сделали бы так называемый Проект Рэмбо самым мощным в мире внедорожником с двигателем внутреннего сгорания.

Сколько это будет стоить? Логика подсказывает, что внедорожник будет стоить дороже DBX707, цена которого начиналась с $245 085 до рестайлинга. В то же время, прочный Aston Martin будет стоить значительно дороже AMG G63, цена на который к 2025 году начнется с примерно $188 000.

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