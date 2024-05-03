Aston Martin и Ferrari отменили комендантский час

В последние дни на Гран При Майами происходят интересные изменения. Организаторы гоночного уик-энда временно изменили правила для команд Aston Martin и Ferrari. Теперь сотрудникам этих команд, занимающимся обслуживанием машин, разрешено быть на трассе уже с 07:45 утра в пятницу.

Это решение было принято в связи с намеченными на сегодня слушаниями по делу команды Aston Martin Aramco F1 Team. Рассматривается возможность пересмотра штрафа, наложенного на Фернандо Алонсо две недели назад в Шанхае, и все процедуры должны начаться с самого утра. Команда готовится к важному этапу в спортивной борьбе.