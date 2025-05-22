Предположение – мать большинства ужасных автомобильных покупок

Не делать предположений - хорошее правило для жизни вообще, но особенно полезная философия, когда вы покупаете новый автомобиль, и поможет вам избежать разочарования.

Вот пример: совершенно новый, высокотехнологичный Mercedes CLA позиционируется как потенциальный игрок-перевертыш в мире электромобилей, согласно информации на сайте компании, элегантный седан может добавить до 200 миль пробега всего за 10 минут зарядки, среди прочих невероятно впечатляющих достижений.

Однако, как недавно выяснилось, электрическая модель 'CLA с технологией EQ' в настоящее время не совместима с подавляющим большинством быстрых зарядных устройств в Великобритании, что является потенциально серьезной проблемой, которую тщательно пытается обойти тонким шрифтом на сайте Merc.

И я сильно сомневаюсь, что продавцы, работающие на комиссионные, поспешат признать эту проблему потенциальным клиентам, что означает, что водители могут обнаружить это только после покупки автомобиля, или, в абсолютно худшем случае, после того, как заряд иссякнет в середине ночи!

Менее катастрофическая (но все равно довольно раздражающая) проблема, с которой недавно столкнулась моя сестра, заключается в том, что ее новый MINI Cooper за £30 000, будучи в остальном отличным автомобилем, не оснащен адаптивными дальними светами по умолчанию.

Это само по себе не было бы столь большой проблемой, но оказалось, что на MINI вы можете активировать адаптивные дальние света - вполне базовую функцию, которую большинство людей ожидали бы у всех современных премиальных автомобилей - если готовы заплатить абонентскую плату до £70 в год или единовременный сбор в £150. Новым клиентам BMW пришлось разделить ее недоумение, потому что многим из них тоже приходится платить абонентскую плату за эту функцию - и различные другие - на своих автомобилях, но для них это стоит даже больше.

Даже коврики, один из самых базовых, дешевых элементов оборудования, который вы ожидаете увидеть в автомобиле, не всегда предлагаются в стандартной комплектации, как узнали родители одного из моих коллег, общаясь с особенно скупым продавцом. В общем, вам нужно быть максимально добросовестным и не принимать ничего как должное во время покупки автомобиля, чтобы избежать быть ошеломленными или чувствовать себя смущенно. Даже самый простой вопрос может иметь огромное значение, так что не стесняйтесь задавать их.