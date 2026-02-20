Арвид Линдблад преодолел 165 кругов и признался, что «немного устал»

Команда Racing Bulls подвела итоги зимних тестов, выразив удовлетворение полученными результатами. Особенно продуктивно проявил себя новичок Арвид Линдблад, который в заключительный день заездов сумел преодолеть 165 кругов — лучший показатель среди всех участников.

Арвид Линдблад отметил: «Неделя выдалась продуктивной, сегодня я проехал 165 кругов и должен сказать, что немного устал. Сессии прошли хорошо, уверенно работали по ходу дня, без проблем выполнили всю программу, включая симуляцию квалификации и гонки.

По его словам, в ближайшее время команде предстоит тщательно проанализировать собранные данные, однако общее впечатление от проведенных тестов — положительное. Линдблад подчеркнул благодарность коллективу за их старания и заявил, что с нетерпением ожидает первую гонку сезона в Мельбурне.

Лиам Лоусон также поделился мнением о завершившихся тестах, отметив значительное количество пройденных кругов. Он подчеркнул, что каждый день приносил новые знания о возможностях машины. По словам гонщика, при подготовке к сезону тестовые заезды имеют особую важность, и прогресс, достигнутый за короткое время, стал для команды дополнительной мотивацией. Лоусон отметил, что команде удалось добиться высокой надежности болида и теперь она уверенно готовится к этапу в Мельбурне.