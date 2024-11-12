Рынок аренды автомобилей в России стремительно развивается

Растет популярность аренды автомобилей в России. По мнению экспертов, на это влияет развитие внутреннего туризма и инфраструктуры путешествий, сообщают «Вечерние ведомости».

По данным опроса компании TopCar, в ноябре 2024 года доля россиян, имеющих водительские права и использующих аренду автомобилей на сутки и более, увеличилась до 25%, в то время как год назад этот показатель составлял 18%.

Издание «Коммерсант» связывает рост спроса на аренду машин с увеличением расходов на покупку и обслуживание личного автотранспорта.

Руководитель департамента аренды автомобилей в компании «Авито Авто» Илья Зарембо также отмечает увеличение интереса к прокату машин. По его словам, в третьем квартале текущего года спрос на аренду возрос на 25% по сравнению с прошлым годом.

Согласно TopCar, средняя продолжительность аренды составляет 2-3 дня. Поездки с арендой на срок свыше суток в сервисе каршеринга «Делимобиль» увеличились на 50% за 9 месяцев 2024 года.

Около 64% людей берут автомобиль напрокат для туризма, 15% - для работы, 10% - для разнообразия и 8% - для поддержания статуса.

Сотрудники «Авито Авто» подтверждают, что основная цель аренды автомобилей - путешествия. Пиковый сезон аренды авто - с апреля по сентябрь, с наибольшим спросом в июле.

По данным Росстата, обороты рынка по аренде и лизингу легковых автомобилей, включая каршеринг, увеличились на 25% за 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым и составили 56,6 млрд рублей.

TopCar прогнозирует, что сегмент достигнет объема в 70 млрд рублей к концу 2024 года, что станет рекордом для рынка.

Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, высказывает мнение, что такие сервисы могут потребовать дополнительного контроля со стороны регуляторов, учитывая возможное использование автомобилей не только в личных целях, но и в такси, а также более высокую аварийность по сравнению с личными авто.