Апелляционный суд FIA ответил на обвинения со стороны Бриаторе

В пятницу на пресс-конференции FIA руководитель Alpine Флавио Бриаторе прокомментировал решение Международного апелляционного суда FIA (ICA) восстановить штраф Пьера Гасли за превышение скорости на пит-лейн в Монако. Он обвинил одного из судей в предвзятости и связях с McLaren. Сегодня суд опубликовал официальное заявление, в котором ответил на эти обвинения.

«Суды FIA осведомлённы о комментариях общественности, ставящих под сомнение независимость и беспристрастность судейской коллегии, вынесшей решение по делу ICA-2026-06-07-08-09, – говорится в опубликованном заявлении. – Суды FIA хотели бы подчеркнуть, что назначение и участие судей в этом деле, как и в любом другом деле, осуществлялись в соответствии с применимыми судебными процедурами FIA и обычной практикой, которые основаны на самых высоких стандартах, таких как Руководящие принципы IBA по конфликтам интересов в международном арбитраже.

Судьи избираются Генеральными ассамблеями FIA. Согласно уставу FIA, некоторые из них выдвигаются группой, в которую входят как минимум пять команд Формулы 1.

Каждый судья обязан соблюдать требования независимости и конфиденциальности, установленные Судебно-дисциплинарными правилами FIA. Кроме того, судьи ежегодно раскрывают информацию о своих интересах сотруднику FIA по вопросам соблюдения законодательства и подписывают специальное заявление о независимости по каждому делу с учетом его предмета и участвующих сторон. Это заявление направляется сторонам.

Сторонам предлагали сообщить о любых вопросах, связанных с разбирательством или составом суда, как в начале, так и в конце слушания. Однако никто этого не сделал. В ходе слушания также не поступило возражений относительно порядка допроса свидетелей или проведения разбирательства.

ICA отмечает важность формирования судейской коллегии из представителей разных культурных и географических регионов. Такой подход позволяет учитывать многообразие правовых традиций, точек зрения и методов работы, а также укрепляет справедливость, независимость и доверие к процессу и обеспечивает доступ к справедливому судебному разбирательству.

Решение суда может допускать различные интерпретации и комментарии относительно его юридической силы — это признаётся и принимается всеми судьями. Суд уверен в обоснованности разбирательства и честности судей. Суды ФИА по-прежнему привержены независимости и беспристрастности своих судей, а также целостности судебного процесса.

Лоран Ансельми (президент ICA и Конгресса судей ФИА), Руи Ботика Сантос (президент IT и вице-президент Конгресса судей), Вальтрауд Вюнш (вице-президент ICA) и Жерар Мартин (вице-президент IT)».