Антонелли: Я бы предпочел не видеть Бортолето в стене

Ведущий гонщик команды Mercedes, Кими Антонелли, поделился своими мыслями относительно высказываний Габриэля Бортолето после происшествия на первом круге Гран При Монако.

Напомним, что в результате столкновения двух новичков в чемпионате мира по автогонкам, Бортолето врезался в барьер и пообещал через радио отомстить Кими, намекнув, что в следующий раз отправит его в стену, но затем пояснил, что его слова были неправильно поняты.

Кими Антонелли заявил: «Мы обсудили это с ним после финиша. Во время гонки эмоции зашкаливают, и всплески гнева вполне естественны. Я понимаю его. Сам я испытал нечто подобное в Майами. Хоть я и не врезался в стену, но стартовал с первой позиции, а затем меня вынудили покинуть трассу Оскар Пиастри. Я был разочарован, и в такие моменты сложно сдерживать свои чувства».

«Я понимаю Бортолето и не держу зла на него. После того, как он успокоился, мы поговорили, и между нами всё в порядке».

Прокомментировав события, приведшие к инциденту на старте гонки, Кими отметил: «Мы оба боролись жестко, я увидел возможность для обгона и воспользовался ею. Ведь это Монако, где легко столкнуться.

Конечно, моя цель не была врезаться в него, у меня таких намерений не было. Я оставил ему максимум места, и наши машины даже не задели друг друга. Моя цель была только обогнать, а не вызвать аварию».