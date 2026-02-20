Антонелли: Темп первой четверки практически одинаков

В заключительный день тестовых заездов в Бахрейне команда Mercedes вновь столкнулась с техническими проблемами во время смены пилота — немалая часть поломок пришлась на этап управления болидом Кими Антонелли. Итальянскому гонщику пришлось преждевременно завершить свою тестовую программу из-за возникших неполадок.

Кими Антонелли отметил, что испытания на трассе в Бахрейне не обошлись без сложностей: «Тесты в Бахрейне прошли для меня не очень гладко. На то они и тесты. Лучше найти эти проблемы здесь, а потом спокойно выступать до конца сезона. Команда уже нашла возникшую утром проблему и способ её устранить, надеюсь, к Гран При Австралии всё будет в порядке.

Антонелли добавил, что, несмотря на технические трудности, ощущения от машины остались положительными. Совместная работа с инженерами над настройками принесла результат — болид предсказуемо реагировал на изменения. По мнению пилота, конкуренты из других ведущих команд также показали хорошую динамику и результаты. По его оценке, скорость первой четверки команд примерно одинакова, что обещает напряженную спортивную борьбу в предстоящем сезоне.