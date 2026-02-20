Главная Новости Mercedes Антонелли: Темп первой четверки практически одинаков
Новости

Антонелли: Темп первой четверки практически одинаков

Кими Антонелли столкнулся с техническими проблемами на тестах Mercedes в Бахрейне, команда готовит обновления к Гран При Австралии 2024.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.02.2026, 15:53·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В заключительный день тестовых заездов в Бахрейне команда Mercedes вновь столкнулась с техническими проблемами во время смены пилота — немалая часть поломок пришлась на этап управления болидом Кими Антонелли. Итальянскому гонщику пришлось преждевременно завершить свою тестовую программу из-за возникших неполадок.

Кими Антонелли отметил, что испытания на трассе в Бахрейне не обошлись без сложностей: «Тесты в Бахрейне прошли для меня не очень гладко. На то они и тесты. Лучше найти эти проблемы здесь, а потом спокойно выступать до конца сезона. Команда уже нашла возникшую утром проблему и способ её устранить, надеюсь, к Гран При Австралии всё будет в порядке.

Антонелли добавил, что, несмотря на технические трудности, ощущения от машины остались положительными. Совместная работа с инженерами над настройками принесла результат — болид предсказуемо реагировал на изменения. По мнению пилота, конкуренты из других ведущих команд также показали хорошую динамику и результаты. По его оценке, скорость первой четверки команд примерно одинакова, что обещает напряженную спортивную борьбу в предстоящем сезоне.

Источник

Андреа Кими Антонелли (143)Mercedes (579)Зимние тесты 2026 (151)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация