Андретти: Без агрессии нельзя стать чемпионом.

Марио Андретти, чемпион мира 1978 года, высказался в поддержку Макса Ферстаппена и его агрессивного стиля гонок на трассе, который помогает голландцу добиться успеха и готовится привести его к четвертому титулу.

Американский гонщик заявил: «Я не считаю агрессивное поведение на трассе как недостаток. Если ты не агрессивен, ты не станешь чемпионом мира. Можно иногда перестараться из-за ошибок, но это часть гонок».

Андретти отметил, что Макс понимает свои ошибки, например, на треке в Остине, и стремится улучшаться. «Для меня это настоящие гонки. Мне нравится видеть гонщика, который действует на пределе. Важно не совершать глупых ошибок, а это не про Ферстаппена».

Марио добавил: «Макс очень тактичен. Он разочаровывается, если машина не позволяет ему показать, что он способен на большее. Но это не повод для критики. Если бы он гонял в моей команде, я бы только его поддерживал».

Ферстаппен может стать чемпионом мира в Лас-Вегасе, просто финишировав впереди Ландо Норриса и завоевав свой четвертый титул.