Главная Новости Макс Ферстаппен Андретти: Без агрессии нельзя стать чемпионом.
Новости

Андретти: Без агрессии нельзя стать чемпионом.

Марио Андретти, чемпион мира 1978 года, высказался в поддержку Макса Ферстаппена и его агрессивного стиля гонок на трассе, который помогает голландцу добиться успеха и готовится привести его к четвертому титулу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.11.2024, 11:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Марио Андретти, чемпион мира 1978 года, высказался в поддержку Макса Ферстаппена и его агрессивного стиля гонок на трассе, который помогает голландцу добиться успеха и готовится привести его к четвертому титулу.

Американский гонщик заявил: «Я не считаю агрессивное поведение на трассе как недостаток. Если ты не агрессивен, ты не станешь чемпионом мира. Можно иногда перестараться из-за ошибок, но это часть гонок».

Андретти отметил, что Макс понимает свои ошибки, например, на треке в Остине, и стремится улучшаться. «Для меня это настоящие гонки. Мне нравится видеть гонщика, который действует на пределе. Важно не совершать глупых ошибок, а это не про Ферстаппена».

Марио добавил: «Макс очень тактичен. Он разочаровывается, если машина не позволяет ему показать, что он способен на большее. Но это не повод для критики. Если бы он гонял в моей команде, я бы только его поддерживал».

Ферстаппен может стать чемпионом мира в Лас-Вегасе, просто финишировав впереди Ландо Норриса и завоевав свой четвертый титул.

Источник

Марио Андретти (5)Макс Ферстаппен (156)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация