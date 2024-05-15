Андреас Зайдль: Наша стратегия - рискованный шаг

Новый глава Sauber Group - Андреас Зайдль, впервые за долгое время решил выйти из тени и дал интервью официальному сайту чемпионата. После того, как он взял шефство над командой в январе прошлого года, связь с общественностью была крайне ограниченной. Однако с появлением проекта Audi в Формуле 1, Зайдль решил поделиться планами и перспективами на будущее.

В 2026 году Sauber станет заводской командой Audi, но на данный момент команда продолжает использовать моторы Ferrari и показывает неудовлетворительные результаты. Это одна из причин, почему Зайдль предпочитал оставаться в тени, наблюдая со стороны за развитием событий на трассе.

Основная работа менеджера сосредоточена на анализе деятельности команды в швейцарской базе Sauber и создании основ заводского проекта Audi. Оперативное управление командой в настоящее время возложено на Алессандро Алунни Брави.

Зайдль поделился: "Наша работа идет по плану как в Нойбурге, так и в Хинвиле. Я вижу прогресс в различных аспектах проекта. Мы выполняем все промежуточные задачи, которые ставим перед собой".

Менеджер также отметил, что после того, как Audi приобрела все акции Sauber, процесс реорганизации команды ускорится. Целью команды до 2026 года является стать максимально конкурентоспособной.

Одним из ключевых аспектов является модернизация инфраструктуры команды в Хинвиле. Зайдль подчеркнул необходимость расширения базы, улучшения условий труда для сотрудников и технической инфраструктуры для более эффективной работы.

Ауди также уже заключила долгосрочный контракт с Нико Хюлкенбергом. Зайдль пояснил, что решение было принято на основе высокой скорости гонщика и его опыта, который будет важен при создании заводской команды Audi.

Помимо Хюлкенберга, ведутся переговоры с Валттери Боттасом и Гуаньюем Чжоу. Решение о составе команды будет принято позднее, после тщательного анализа выступлений гонщиков.

Зайдль подчеркнул, что главная цель Audi в Формуле 1 - борьба за победы и чемпионские титулы. Менеджер уверен, что с поддержкой и ресурсами от Audi команда будет способна состязаться с лучшими в будущем.

Зайдль завершил интервью, отметив, что ключевым успехом к 2026 году будет конкурентоспособная силовая установка и эффективное шасси в соответствии с новым техническим регламентом.