Андреа Стелла не ожидала никаких сюрпризов.

В команде McLaren выразили удовлетворение итогами первых тренировок в Лас-Вегасе, отметив, что работа на данной трассе представляет определенные трудности.

Ландо Норрис занял второе место и поделился своими впечатлениями: «Замечательно снова быть за рулем, тренировки уже позади. Трасса оказалась скользкой, сцепление на минимуме, но это было ожидаемо. Несмотря на сложные условия, мы продвинулись вперед, что радует».

Пилот Оскар Пиастри, финишировавший восьмым, отметил, что день прошел интересно, но имеются аспекты, над которыми нужно поработать. «Мы показали хороший темп и есть куда расти. Важно сейчас сконцентрироваться на подготовке к квалификации».

Руководитель команды Андреа Стелла поделился своим мнением: «Сегодня не было сюрпризов. Погода прохладная, сцепление низкое. Нам предстоит много работы, но мы конкурентоспособны. Mercedes и Ferrari показывают высокую скорость, ожидаем, что Red Bull также улучшит результаты. Нам важно максимально использовать возможности машины и заработать максимум очков».