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Андреа Стелла: Мы смогли сократить убытки

Андреа Стелла поделился своими мыслями о прошедшем уик-энде в Лас-Вегасе, отметив, что McLaren сумел минимизировать убытки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.11.2024, 17:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Андреа Стелла поделился своими мыслями о прошедшем уик-энде в Лас-Вегасе, отметив, что McLaren сумел минимизировать убытки.

«Подводя итоги уик-энда в Лас-Вегасе, хочется начать с поздравлений Максу Ферстаппену – он достойно стал чемпионом мира в 2024 году. Макс – один из лучших гонщиков в истории Формулы 1, очень быстрый и стабильный. Он подтвердил свою мастерскую в этом году, хотя не всегда имел лучшую машину», - отметил Стелла.

Тренер выразил гордость тем, что McLaren лидирует в Кубке конструкторов, но признал, что в начале сезона команда упустила слишком много очков. Он также выделил Ландо Норриса, который показывал отличные результаты при поддержке Оскара Пиастри.

«McLaren и наши гонщики, Ландо и Оскар, находятся на правильном пути, и мы готовы бороться за чемпионство в следующем году», - подчеркнул Стелла.

Специалист отметил, что команда ожидала сложностей в Лас-Вегасе из-за неблагоприятных погодных условий, которые не играли в пользу их машины. Результаты квалификации и гонки оказались неудовлетворительными для McLaren.

Однако благодаря сочетанию различных факторов команде удалось избежать проблем с резиной на болиде Ландо. Стелла подчеркнул важность понимания того, как правильно действовать в сложных условиях.

«Хотя мы уступили некоторое количество очков Ferrari в Кубке конструкторов, считаем, что в Лас-Вегасе нам удалось минимизировать потери», - добавил тренер.

По мнению Стеллы, до конца сезона осталось еще два этапа, которые должны больше соответствовать машине McLaren. «Нам предстоит много работать, чтобы завершить сезон сильными результатами. Сосредоточимся на подготовке к гонкам в Катаре и Абу-Даби», - завершил тренер.

Источник

Андреа Стелла (47)McLaren (215)

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