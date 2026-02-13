Андреа Стелла: На данный момент Mercedes и Ferrari впереди

Команда McLaren подвела итоги первых тестовых заездов в Бахрейне, выразив удовлетворение достигнутыми результатами. Новый болид преодолел дистанцию более двух тысяч километров, не столкнувшись с серьезными техническими трудностями.

Руководитель коллектива, Андреа Стелла, отметил значительный объём работы, проделанный за последние три дня. По его словам, Ландо и Оскар суммарно преодолели 2284 километра, что позволило команде собрать ценные данные для дальнейшего анализа.

Стелла подчеркнул, что пока сложно судить о реальном балансе сил между командами, однако очевидно, что Mercedes и Ferrari на данный момент занимают лидирующие позиции. Руководитель McLaren добавил, что коллективу предстоит поработать над улучшением результатов перед следующими тестами, а также первой гонкой сезона в Мельбурне.

Особое внимание уделялось аэродинамическим испытаниям, проведённым в последние дни тестов. По словам Стеллы, полученная информация окажется крайне полезной для дальнейшего развития модели MCL40. Кроме того, пилоты Ландо и Оскар смогли провести симуляцию гоночного уик-энда, включая взаимодействие с другими машинами на трассе.

Руководитель команды также отметил, что McLaren предстоит доработать определённые аспекты как внутри коллектива, так и в более широком спортивном контексте. По итогам тестов команда получила более чёткое представление о предстоящих задачах.

Пилот Оскар Пиастри, занявший четвёртое место, поделился впечатлениями от прошедшей недели. По его словам, тесты прошли плодотворно, а машина продемонстрировала стабильную работу. Пиастри отметил, что коллективу удалось узнать много нового о поведении болида, однако потребуется время для адаптации и поиска оптимальных настроек.

Пиастри выразил благодарность команде за подготовленную машину и отметил, что с нетерпением ждёт возможности вновь выйти на трассу на следующей неделе, чтобы продолжить освоение болида и повысить свою эффективность.