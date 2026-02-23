Андреа Стелла: «Ferrari» и «Mercedes» опережают нас

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла поделился своим мнением о соотношении сил в начале сезона Формулы 1 в эфире Sky Sport F1.

По словам Андреа Стеллы, тестовые заезды позволяют получить достаточно объективное представление о возможностях болидов во время имитации гонки, когда пилоты проходят длинные серии кругов с одинаковым количеством топлива. Однако, как отметил руководитель McLaren, на темп влияют и другие обстоятельства, в частности время проведения этих заездов.

Стелла отметил, что когда в четверг Ландо Норрис и Макс Ферстаппен проводили имитацию гонки в схожих условиях, их результаты были почти идентичны. В то же время, по итогам пятничных заездов Ландо оказался немного быстрее своего оппонента. Руководитель McLaren считает, что Red Bull и McLaren демонстрируют очень близкую скорость, в то время как Ferrari и Mercedes имеют определённое преимущество.

Также Андреа Стелла подчеркнул, что в нынешнем сезоне соотношение сил ещё сильнее зависит от конкретной трассы и особенностей работы с запасом и расходом энергии. По его словам, в Барселоне эта задача относительно сложная, тогда как на автодроме в Бахрейне её выполнение облегчается большим количеством зон торможения, где можно эффективно накапливать энергию.

Что касается предстоящего этапа в Австралии, Стелла отметил, что пилотам вновь придётся корректировать стиль вождения, чтобы максимально использовать потенциал силовой установки на трассе, где накопление энергии также затруднено.

Руководитель McLaren выразил благодарность специалистам Mercedes HPP за предоставленные моторы и их труд, позволивший команде прогрессировать на каждом этапе тестов. Вместе с тем, Андреа Стелла подчеркнул, что коллективу ещё предстоит пройти большой путь и освоить новые аспекты в работе с силовой установкой.