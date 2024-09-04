Андреа Кими Антонелли: В Mercedes мне доверяют

Несколько недель назад Кими Антонелли высказывал свои сомнения относительно готовности к выступлениям в Формуле 1, но после обширной программы тестов, организованной для него Mercedes, все сомнения отпали, особенно учитывая, что контракт на сезон 2025 года уже подписан.

Пилот Андреа Кими Антонелли отметил: "Что изменилось? С тех пор я отработал большой объем тестов за рулём болидов предыдущих лет и почувствовал значительный прогресс. Теперь мне гораздо комфортнее."

Одним из аспектов, требующих улучшения, были длинные серии кругов, но сейчас этот аспект заметно улучшился. Я все больше привыкаю к машине и процедурам, хотя понимаю, что ещё многое нужно усовершенствовать, как показала авария на первой тренировке в Монце. Но каждый раз, когда я сажусь за руль, мне становится намного увереннее.

"Болид просто невероятен. Фантастическая мощность, отличное сцепление с дорогой, превосходные тормоза, и масса людей вокруг в гаражах – это все было потрясающе. Я не мог привыкнуть к такой обстановке", – поделился своими впечатлениями Антонелли.

Сплетни о возможном переходе в Формулу 1 изначально показались мне нереальными, но я полностью доверяю Mercedes, они доверяют мне, и у них всегда есть веская причина для принятых решений. Моя цель – приложить максимум усилий, усвоить как можно больше информации и быть в оптимальной форме к сезону 2025 года", – заверил гонщик.