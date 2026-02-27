AMR – Auto Maintenance and Repair Expo: акцент на «умную» диагностику и обслуживание NEV

В 2026 году столица Китая вновь примет одну из крупнейших международных выставок автосервиса — AMR – Auto Maintenance and Repair Expo. Мероприятие пройдет на площадке Capital International Exhibition & Convention Center в Пекине. Особое внимание организаторы уделяют теме внедрения «умных» диагностических решений, развитию обслуживания автомобилей на новых источниках энергии (NEV) и модернизации традиционных станций технического обслуживания.

Электромобили и новые стандарты обслуживания

Увеличение числа электромобилей приводит к изменению стандартов в сфере автосервиса. AMR 2026 станет местом презентации инновационных решений, способствующих переходу от классического ремонта к проактивному сервису. Это позволит сервисным центрам повышать эффективность и чаще устранять неисправности уже при первом посещении клиента.

Среди ключевых премьер выставки — участие компании Guheng Energy, которая продемонстрирует облачные платформы для диагностики тяговых батарей и электромоторов. Кроме того, свои новинки в диагностике высоковольтных систем и анализе электроприводов представят Anche, AUTOOL, Cosber, Huayan, Unite, Uni-Trend и Xtool.

ДВС: инновации для традиционного сегмента

Хотя сектор NEV активно развивается, автомобили с двигателями внутреннего сгорания остаются основным источником дохода для независимых СТО. На AMR экспоненты покажут, как цифровые технологии и модернизация помогают совершенствовать обслуживание автомобилей с ДВС.

Компания Beiqing Zhongyu анонсирует новые экологичные покрасочные камеры. Современное оборудование для подъема и обслуживания шин продемонстрируют Bright, Dali и Nexion. Haide представит последние разработки в сфере калибровки систем ADAS, а Vulcan — решения для кузовных работ.

В области цифрового управления бизнес-процессами свои инструменты и программные решения презентуют Baoshun и CAR Manage, а компания Zoren — инновационные компоненты для ускорения ремонта подвески и электроники.

Детейлинг и индивидуализация: новые источники дохода

Спрос на персонализацию автомобилей продолжает расти, что делает сегменты мойки, детейлинга и тюнинга все более значимыми для прибыльности сервисных центров. В этом направлении на выставке будут представлены аксессуары Goodyear, интерьерные решения Haobang, защитные покрытия Reflek и автохимия SENKIA.

Образовательная программа и международный формат

Традиционно AMR совмещает демонстрацию новинок отрасли с обширной деловой программой. В рамках семинаров и воркшопов участники смогут ознакомиться с современными решениями в области ИИ-диагностики, разработками DeepNeuro Assess, а также новыми стандартами восстановления автомобилей и цифровыми технологиями ремонта.

На выставке пройдут национальные конкурсы по покраске, кузовному ремонту и оклейке автомобилей пленкой. В рамках China Automotive Aftermarket Conference эксперты из Китая, Европы и США обсудят актуальные тенденции рынка автосервиса и возможности выхода на рынки Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Таким образом, AMR 2026 станет ключевой площадкой для демонстрации технологических трендов, поиска новых партнеров и выработки стратегий развития на ближайшие годы.