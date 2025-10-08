Главная Новости Американские автопроизводители займут в России сегмент, который не смогли освоить китайские компании
Американские автокомпании могут первыми вернуться в Россию и занять свободные ниши авторынка, где китайские бренды не удовлетворяют спрос покупателей.
Антон Звонкий
08.10.2025, 12:12·2 мин
Фото: Carsweek.ru

В течение последних лет в России не утихают обсуждения о возможном возвращении на рынок зарубежных автопроизводителей, ранее покинувших страну. Пока что заметное усиление своего присутствия демонстрируют лишь китайские автомобильные бренды. Тем не менее, полностью удовлетворить потребности российских покупателей во всех сегментах им пока не удаётся.

Особенно непросто складывается ситуация с переходом на премиум-сегмент, представленный автомобилями из Китая. Несмотря на расширение ассортимента, россияне по-прежнему отдают предпочтение моделям так называемой «большой немецкой тройки».

Свою оценку происходящему дал Андрей Ольховский, представляющий ГК «Автодом», в беседе с порталом «АвтоВзгляд». Эксперт считает, что среди зарубежных компаний именно американские бренды могут первыми вернуться на российский авторынок. По словам Ольховского, бизнес-интересы зачастую оказываются сильнее политических разногласий, и сотрудничество с Россией остаётся привлекательным для многих компаний.

По его мнению, американские производители способны занять те рыночные ниши, в которых китайские марки пока не смогли закрепиться. Речь идёт, в частности, о премиальном сегменте и о категории дальнемагистральных тягачей.

Эксперт делает осторожный прогноз, не указывая точных сроков возможного возвращения иностранных автоконцернов. Однако он уверен, что вслед за американскими компаниями к возвращению могут присоединиться японские и южнокорейские бренды.

Напомним, что ранее стало известно: на российском автомобильном рынке 80% китайских иномарок приходятся на кроссоверы и внедорожники.

Фото: Drom

