Америка упускает из виду базовую VW Golf с механической коробкой передач

Регулярная Golf сохраняет любовь к третьему педали.

VW предлагает множество версий Golf, просто не в Америке.

Это самый дешевый Golf, который можно купить.

Когда Volkswagen в начале этого года обновил Golf, к сожалению, он отказался от механической коробки передач в GTI и R. Горячие хэтчбеки - единственные версии компактного автомобиля, которые мы получаем в Соединенных Штатах. Однако европейцы балуются выбором, поскольку у VW есть множество других комплектаций, включая эту освежающе базовую версию. Заметили что-то особенное? Да, здесь установлена механическая коробка передач.

Помимо третьего педали, у этого базового Golf также есть что-то, чего вы не найдете в американской модели. Речь идет о стальных дисках, 15-дюймовый комплект с великолепными колпаками. Внутри, тканевые сиденья придется использовать в этой базовой модели. Однако европейцы могут приобрести более красивый Golf с механической коробкой передач, перейдя на более высокие уровни комплектации, вплоть до R-Line.

Хотя в Европе есть богатый выбор версий Golf, есть проблема. Автомобили гораздо дороже, в основном из-за налога на добавленную стоимость. НДС в Германии составляет 19%, поэтому даже эта стандартная конфигурация начинается с €28 330. По текущему обменному курсу это примерно $31 600. VW еще не опубликовал цены на Golf GTI 2025 года в Соединенных Штатах, но предварительно обновленная версия 2024 года стоит всего примерно на $1 600 больше, чем последний базовый Golf в Германии.

Самый доступный Golf в Европе оснащен 114 лошадиными силами от турбированного 1,5-литрового бензинового двигателя. Смотря на половину стакана наполовину полным, по крайней мере, VW прекратил выпуск маленького трехцилиндрового 1,0-литрового двигателя с обновлением. С обновлением, запущенным несколько месяцев назад, немецкий автопроизводитель также прекратил производство GTD, который по сути был дизельным аналогом GTI, который также не поставлялся в Америку.

Но настоящий запретный плод - не хэтчбек. Это универсал, более практичный кузов, предлагаемый в Европе в острой версии R. Это все, что вам, вероятно, когда-либо понадобится, поскольку он предлагает пространство и скорость в компактном автомобиле с полным приводом. Еще несколько физических кнопок не помешали бы, но по крайней мере руль на R-Line, GTI и R вернулся к жестким кнопкам после критики о сложно используемых чувствительных клавишах.

Хотя это последнее поколение Golf с двигателями внутреннего сгорания, недавние обновления, вероятно, не считаются серединным обновлением. VW предполагает, что Mk8 может остаться в продаже до 2035 года, когда Европейский союз запретит продажу новых автомобилей, выбрасывающих вредные вещества. Поскольку сейчас только 2024 год, логика подсказывает нам, что дополнительные настройки Golf могут быть запланированы, чтобы сохранить свежесть и конкурентоспособность автомобиля.

Ожидается, что полностью электрическая Mk9 появится до конца десятилетия. Это означает, что VW будет продавать два поколения Golf одновременно на протяжении нескольких лет. Когда придет электромобиль, он, вероятно, убьет ID.3. Ирония заключается в том, что последний был запущен в 2019 году в качестве замены e-Golf.

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