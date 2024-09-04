Amazon продолжит показывать «The Grand Tour» с новыми ведущими.

Известно, что The Grand Tour подойдет к концу 13 сентября, когда на Amazon Prime состоится показ последнего эпизода с участием ведущих Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. Хотя бывшее трио Top Gear уйдет навсегда, это не будет концом для The Grand Tour.

Хаммонд подтвердил планы Amazon заменить трех британских ведущих новыми хостами на следующий сезон, вместо того чтобы окончательно закрыть шоу.

"Шоу продолжится," - сказал Хаммонд британскому изданию Metro. "The Grand Tour продолжается. Мы уходим в качестве ведущих, но Prime будет его продолжать. Поэтому я не могу дождаться, чтобы сесть в своем кресле и посмотреть, как кто-то другой это делает. Это удивительно."

54-летний ведущий сказал, что не знает, кого Amazon рассматривает в качестве замены для него, Кларксона или Мэя, но отметил, что выбранные ими люди должны быть энтузиастами.

"Если вы создаете любое шоу, которое в своей сути имеет определенную тему, будь то готовка, танцы или автомобили, ведущие, основные создатели, должны иметь эту страсть в сердце," - сказал он Metro. "И у нас всегда была. Необязательно быть автомобильным маньяком, чтобы смотреть наше шоу. Многие, кто этим не увлекался, смотрели его, но было важно, что мы были автомобильными маньяками."

Пока неясно, куда доведет Amazon и его новых ведущих The Grand Tour, но Хаммонд говорит, что это не в его власти.

"Это решать тем, кто его делает," - сказал он. "Мы всегда будем готовы поговорить, если они захотят с нами пообщаться, конечно. Но это уже не наша задача формировать. Мы уходим. Мы создали то шоу, которое создали."

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