Alpine объявила расписание работы на тестах

Alpine объявила расписание тестов в Бахрейне: Пьер Гасли и Франко Колапинто поделят дни за рулем новой A526 на предсезонных сессиях.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.02.2026, 16:41·1 мин
Фото: F1news.ru

Пресс-служба команды Alpine обнародовала расписание участия своих гонщиков в предстоящих тестовых заездах, которые начнутся завтра в Бахрейне.

Первый день тестов, который пройдет в среду, обеим пилотам предоставит возможность опробовать новый болид A526. Утреннюю сессию проведет Пьер Гасли, после чего во второй половине дня его заменит Франко Колапинто.

На четверг команда полностью доверила управление автомобилем Франко Колапинто, который проведет за рулем все тестовые заезды дня.

В пятницу Alpine приняла решение предоставить возможность Пьеру Гасли провести все тестовые сессии заключительного дня.

Alpine F1 Team (301)Зимние тесты 2026 (126)

