Алонсо: Предвидел, что попасть в топ-10 будет непросто

Лучшим выступлением команды Aston Martin на Гран При США стало тринадцатое место гонщика Фернандо Алонсо. После завершения гонки испанский пилот отметил, что понимал, насколько сложно будет удержаться в первой десятке ещё до старта. Его партнёр по команде, Лэнс Стролл, финишировал на пятнадцатой позиции.

Фернандо Алонсо (13-е место): «Сегодняшняя гонка была непростой, особенно после старта, когда я потерял несколько позиций. Я чувствовал, что мои возможности на старте превышают возможности машины, поэтому заранее понимал, что будет нелегко остаться в топ-10».

«Это был сложный уик-энд, и нам предстоит провести детальный анализ в ближайшие дни, чтобы подготовиться к участию в Мексике на более высоком уровне».

Лэнс Стролл (15-е место): «Сегодня нам не хватило скорости по сравнению с нашими соперниками. Мой рестарт был не самым удачным, и я допустил ошибку, выехав за пределы трассы в десятом повороте. Однако даже без этого инцидента результат остался бы примерно таким же. Нашей машине просто не хватало скорости, чтобы бороться за высокие позиции».

«Нам предстоит много работы, чтобы улучшить наш болид. Мы будем усердно трудиться, чтобы добиться успеха».