Алонсо: Моя позиция выше, чем я думал

Фернандо Алонсо выступил в финале квалификации Гран При Сингапура и продемонстрировал седьмое время, вызвав удивление. Гонщик команды Aston Martin отметил, что достигнутый результат оказался лучше, чем он ожидал.

Его партнёр по команде, Лэнс Стролл, завершил свою борьбу на первой сессии квалификации, заняв лишь семнадцатое место.

Фернандо Алонсо поделился своими впечатлениями: «Я рад седьмой позицией на старте и своим выступлением в квалификации. На данной трассе мы столкнулись с некоторыми слабостями нашего болида, однако мы усердно трудились, чтобы улучшить ситуацию.

Перед квалификацией у меня были сомнения, так как на третьей тренировке наш темп выглядел не наилучшим образом. Но благодаря своим усилиям я смог собрать удачные круги и, учитывая, что несколько конкурентов не продемонстрировали результатов в финальной части квалификации, занял более высокое место, чем мы ожидали исходя из скорости нашего автомобиля. Это важно, но нужно помнить, что в гонке начисляются очки, поэтому для нас главное довести дело до конца».

Лэнс Стролл занял семнадцатое место и прокомментировал свою ситуацию: «Уик-энд в Сингапуре оказался сложным для меня. У меня возникли проблемы с устойчивостью и сцеплением с трассой, которые нам так и не удалось устранить. Разрывы небольшие, и для того чтобы нападать, нужно чувствовать абсолютную уверенность в машине.

На этой трассе трудно делать обгон, но мы постараемся показать что-то интересное в гонке. Я надеюсь, у нас будут свои шансы».