Алонсо: Я атаковал каждый из 50 кругов, как на квалификации.

В последние гонки гонщики команды Aston Martin испытывают трудности — не удалось заработать очки во второй гонке подряд…

Фернандо Алонсо финишировал на 11-й позиции и поделился своими впечатлениями: «Сложная гонка, все 50 кругов я атаковал как в квалификации, но мы так и не смогли заработать очков. Я старался держаться в зоне DRS за соперниками впереди, чтобы не отставать, и неоднократно воспользовался их ошибками. Нам необходимо улучшить машину, чтобы добиваться больших результатов, и все мы усердно работаем над этим».

Лэнс Стролл, финишировавший на 16-й строчке, отметил: «Я решил максимально растянуть первый этап гонки, надеясь на выход автомобиля безопасности, но эта стратегия не принесла результатов. Начиная гонку с 16-й позиции, у нас не было права на ошибку, и это была наша единственная возможность вернуться в борьбу. Мы находимся далеко от желаемых позиций, и нам предстоит продолжать упорно работать, чтобы добиться большей эффективности от машины».