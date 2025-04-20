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Алонсо: Я атаковал каждый из 50 кругов, как на квалификации.

Aston Martin без очков, Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл раскритиковали машины после сложной гонки. Гонщики работают над улучшениями для будущих заездов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.04.2025, 23:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последние гонки гонщики команды Aston Martin испытывают трудности — не удалось заработать очки во второй гонке подряд…

Фернандо Алонсо финишировал на 11-й позиции и поделился своими впечатлениями: «Сложная гонка, все 50 кругов я атаковал как в квалификации, но мы так и не смогли заработать очков. Я старался держаться в зоне DRS за соперниками впереди, чтобы не отставать, и неоднократно воспользовался их ошибками. Нам необходимо улучшить машину, чтобы добиваться больших результатов, и все мы усердно работаем над этим».

Лэнс Стролл, финишировавший на 16-й строчке, отметил: «Я решил максимально растянуть первый этап гонки, надеясь на выход автомобиля безопасности, но эта стратегия не принесла результатов. Начиная гонку с 16-й позиции, у нас не было права на ошибку, и это была наша единственная возможность вернуться в борьбу. Мы находимся далеко от желаемых позиций, и нам предстоит продолжать упорно работать, чтобы добиться большей эффективности от машины».

Источник

Фернандо Алонсо (111)Лэнс Стролл (70)Aston Martin (203)

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