Алонсо: "Это лишь вопрос времени, когда у нас появится лучшая машина"

В Бахрейне завершились первые тестовые заезды для команды Aston Martin, однако результаты оказались далеки от ожиданий — новому болиду AMR26 явно не хватает скорости. В самой команде это признают, не скрывая сложностей на старте сезона.

Тем не менее, Фернандо Алонсо сохраняет уверенность в будущем коллектива. По его словам, под руководством опытного Эдриана Ньюи команда способна добиться серьезных успехов.

«У нас есть всё необходимое. У Эдриана Ньюи богатый опыт – он видел как более успешные времена, так и более сложные, и я предполагаю, что сейчас у нас чёткий путь к тому, чтобы добиться улучшений», — подчеркнул Алонсо.

Пилот отметил, что потенциал машины раскрыт далеко не полностью. Для Aston Martin тесты в Бахрейне стали по сути первыми, ведь команда пропустила сессию в Барселоне, что, по признанию Алонсо, было не лучшим вариантом для подготовки. Тем не менее, коллектив планирует поступательно добавлять в скорости, выявляя и дорабатывая слабые стороны болида.

По словам испанского гонщика, команда изначально предупреждала, что в начале сезона может уступать соперникам, однако рассчитывает прибавить во второй его половине. «Я продолжаю придерживаться этого мнения. Во второй части сезона мы должны занимать те позиции, на которых хотим быть», — сказал Алонсо.

Он также заявил, что к этапу в Мельбурне Aston Martin представит существенно обновлённую машину. «Я видел уже несколько изображений, и Эдриан говорил об этом на презентации», — добавил пилот.

Алонсо напомнил, что Ньюи обладает тридцатилетним опытом в Формуле 1 и много лет доминирует в чемпионате. В связи с этим в Aston Martin уверены, что рано или поздно добьются нужного прогресса, и надеются сделать это как можно скорее.

Кроме того, команда работает над оптимизацией взаимодействия силовой установки и первой коробки передач Aston Martin. Однако наибольшее влияние на скорость, по мнению Алонсо, будут оказывать аэродинамика и двигатель. Именно на эти направления коллектив делает основной упор.

Пока неясно, на каких позициях находится команда относительно конкурентов. Возможно, ситуация прояснится после вторых тестов в Бахрейне. Сейчас же в Aston Martin сфокусированы на двух ключевых областях, которые требуют доработки.