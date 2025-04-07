Сложно обгонять на отличной трассе в Сузуке, говорит Алонсо

Гран-при в Сузуке стал непростым испытанием для команды Aston Martin. Фернандо Алонсо сумел финишировать, однако лишь на 11-й позиции. А вот Лэнс Стролл стартовал с последней строки и финишировал там же...

Фернандо Алонсо поделился своими впечатлениями: "Гонка оказалась сложной. Мы приложили все усилия, но не смогли заработать очки. Мой бывший соперник Пьер Гасли держался на расстоянии всего в секунду в первой половине гонки, а во второй Юки Цунода был так близко, что любая ошибка могла стоить места на треке. Сузука – это великолепная трасса, на которой мне всегда нравится гонять, но здесь действительно сложно обогнать соперников. Нам необходимо повысить скорость нашей машины, и я с нетерпением жду этого момента".

Лэнс Стролл прокомментировал свою гонку: "Сегодня у нас было мало шансов на успех. Я пытался улучшить свою позицию после старта, но обстоятельства сложились не в нашу пользу. Тем не менее, мы получили ценные данные, над которыми будем работать и которые сможем использовать в следующей гонке в Бахрейне, а также на других трассах. Сегодня просто не наш день. Посмотрим, что принесут нам следующие соревнования".