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Алонсо: В Сингапуре каждый круг - риск

Гонщики команды Aston Martin провели тренировки в Сингапуре успешно, однако пока сталкиваются с проблемами в эффективности своей машины на этой трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.09.2024, 18:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики команды Aston Martin провели тренировки в Сингапуре успешно, однако пока сталкиваются с проблемами в эффективности своей машины на этой трассе.

Фернандо Алонсо финишировал на 12-й позиции и прокомментировал: «В Сингапуре каждый круг наполнен риском. Обе тренировки были насыщенными, но пока у нас возникают сложности с подстройкой машины под эту трассу. Однако стоит отметить, что ранее в Баку мы также столкнулись с трудностями, но в итоге смогли набрать максимальное количество очков. Посмотрим, что нам удастся показать завтра».

Лэнс Стролл финишировал на 14-й позиции и отметил: «Это здорово вернуться в Сингапур, все мы наслаждаемся гонками на этой трассе. Сегодняшний день был сложным, у нашей машины пока не хватает скорости. Мы провели тренировки, чтобы сравнить несколько различных деталей, и анализируем накопленную информацию, чтобы завтра достичь лучших результатов».

Источник

Фернандо Алонсо (73)Aston Martin (137)Лэнс Стролл (50)

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