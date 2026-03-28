Алонсо: трасса в Сузуке выявляет наши слабые стороны

В первой части квалификации Гран-при в Сузуке Фернандо Алонсо сумел опередить своего напарника по команде Aston Martin лишь на последних минутах сессии. Прочие конкуренты сегодня не составили угрозы для команды — оба пилота проведут гонку, стартуя с последнего ряда.

Фернандо Алонсо занял 21-ю позицию и отметил, что квалификация оказалась непростой для коллектива. По его словам, особенности трассы в Сузуке особенно ярко проявили слабые стороны болида Aston Martin. Несмотря на то, что пройти во вторую часть сессии не удалось, гонщик считает важным тот факт, что команда смогла проехать значительное количество кругов для накопления данных и лучшего анализа поведения машины.

Алонсо добавил, что получает удовольствие от участия в гонках на этой трассе и пообещал максимально выложиться в завтрашней гонке, чтобы оценить результат.

Лэнс Стролл, занявший 22-е место, рассказал, что на его последнем быстром круге возникли трудности с расходом энергии, из-за которых он потерял несколько десятых секунды и оказался на последней позиции стартовой решётки.

Стролл подчеркнул, что основная задача команды на предстоящей гонке — дойти до финиша. Сейчас Aston Martin уделяет особое внимание вопросам надежности и работе над текущими сложностями. По словам пилота, инженеры чётко понимают направления для улучшения в ближайшие месяцы, хотя и признают, что быстрых решений ждать не стоит.