Алонсо выступает против применения искусственных методов в гоночном спорте

Пилот команды Aston Martin, Фернандо Алонсо, высказал своё несогласие с предложениями по внедрению новых методов, вдохновленных ралли-кроссом, для оживления гонки в Монако.

Он описал тактику Joker lap в ралли-кроссе, подчеркнув, что каждый гонщик должен проехать один круг альтернативной трассы в усеченных заездах, чтобы добавить интриги.

Алонсо высказал мнение, что подобные методы не подходят для Формулы 1, предложив вместо этого внести изменения в правила квалификации, основываясь на своем опыте. Недавно он столкнулся с неудачей в квалификации и начал гонку с 14-й позиции.

Авария в начале гонки привела к красным флагам и обязательному пит-стопу для всех гонщиков. Это изменило тактику команд и превратило гонку в скучное шествие.

В конечном итоге, Фернандо занял 11-е место, несмотря на отсутствие обгона среди первой десятки гонщиков. Он подчеркнул, что Монако всегда остается вне конкуренции.

Отвечая на вопрос о применении специфических методов, таких как в ралли-кроссе, пилот заявил, что считает это слишком искусственным. Он выразил надежду на возможность изменений в субботу, чтобы каждый гонщик мог продемонстрировать свое мастерство.

Алонсо подчеркнул важность нормального развития субботней квалификации и необходимость сохранить её особую магию для сохранения интереса зрителей.