Алонсо заболел, но должен вернуться к работе в пятницу

Как сообщили в команде Aston Martin, известный пилот Фернандо Алонсо временно плохо себя чувствует, и все запланированные мероприятия с участием гонщика в четверг отменяются.

Однако по информации от команды, во второй половине дня в пятницу болельщики снова увидят двукратного чемпиона мира за рулём. В связи с этим на первой тренировке его болидом временно управлять будет резервный гонщик Фелипе Другович.

«Фернандо Алонсо пока не в форме для взаимодействия с прессой в четверг на Гран При Мехико», – гласит официальное заявление команды в социальных сетях. – «Перед гонкой планируется полное восстановление Фернандо к пятнице, чтобы он смог вернуться на трассу за руль AMR24 на второй тренировке».

Надеемся, что все планы сбудутся, и фанаты испанского пилота увидят его на трассе во время своего 400-го уик-энда в Формуле 1. В честь этого события Алонсо представил специально оформленный шлем.

Фото: F1news.ru

Дизайн шлема включает в себя архивные снимки, отражающие различные этапы карьеры выдающегося гонщика, который является образцом спортивной долговечности.